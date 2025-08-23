Cтране-бензоколонке не хватает бензина 2 Александр Карпюк

23.08.2025, 12:04

1,386

И это еще лето не кончилось.

Ну что ж, я давно ждал того момента, когда почти каждый день в России что-то будет прилетать. Это означает, что производство нужных средств в Украине стало плюс-минус в хорошем количестве, чтобы обеспечить стабильные удары.

Конечно, этого недостаточно, потому что Россия – это большая бензоколонка, целей там очень много. Да и мы сами получаем очень чувствительные удары как по производствам, так и в виде обычного терроризма.

Но надо признать, что еще пару лет назад эта игра вообще шла в одни ворота.

А теперь в стране-бензоколонке не хватает... бензина. И это еще лето не кончилось.

«Мы должны их давить, и они посыпятся», – (с) П. Петриченко.

P.S. На видео можно в конце увидеть поражение НПЗ с помощью средств изготовителя ракеты «Фламинго» и дрона FP-1.

Александр Карпюк, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com