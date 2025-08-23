закрыть
23 августа 2025, суббота, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России умер высокопоставленный пропагандист

3
  • 23.08.2025, 12:19
  • 6,244
В России умер высокопоставленный пропагандист

Он был доверенным лицом Путина.

В Москве умер российский пропагандист Кирилл Вышинский. Он работал и был задержан в Украине, вернулся в РФ в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как пишут российские СМИ, Вышинский был и.о. диктора «Россия сегодня» и занимал ряд руководящих должностей в государственных медиаструктурах. Был так называемым членом совета по правам человека при Кремле. На выборах 2024 года был доверенным лицом диктатора Владимира Путина.

Вышинский умер в Москве 23 августа в возрасте 58 лет. Причина смерти - тяжелая болезнь.

Кирилл Вышинский родился в Днепре, возглавлял «РИА Новости Украина». В 2018 году он был арестован по обвинению в госизмене. По данным следствия, распространял пророссийскую пропаганду.

В 2019 году Вышинский стал участником обмена заключенными по формуле «35 на 35». Обмен был согласован в первые месяцы после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины. Российские власти тогда выпустили ряд украинских политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина