В России умер высокопоставленный пропагандист

В России умер высокопоставленный пропагандист3
- 23.08.2025, 12:19
Он был доверенным лицом Путина.
В Москве умер российский пропагандист Кирилл Вышинский. Он работал и был задержан в Украине, вернулся в РФ в 2019 году.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Как пишут российские СМИ, Вышинский был и.о. диктора «Россия сегодня» и занимал ряд руководящих должностей в государственных медиаструктурах. Был так называемым членом совета по правам человека при Кремле. На выборах 2024 года был доверенным лицом диктатора Владимира Путина.
Вышинский умер в Москве 23 августа в возрасте 58 лет. Причина смерти - тяжелая болезнь.
Кирилл Вышинский родился в Днепре, возглавлял «РИА Новости Украина». В 2018 году он был арестован по обвинению в госизмене. По данным следствия, распространял пророссийскую пропаганду.
В 2019 году Вышинский стал участником обмена заключенными по формуле «35 на 35». Обмен был согласован в первые месяцы после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины. Российские власти тогда выпустили ряд украинских политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова.