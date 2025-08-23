В Минске открыли «дивиргентную» развязку 2 23.08.2025, 12:45

Что это такое?

В ГАИ Минска сообщили, что на пересечении МКАД, Игуменского тракта и улицы Бабушкина открыли так называемую «»дивиргентную ромбовидную развязку, пишет Telegraf.news. В ведомстве ее назвали также «расходящайся алмазной развязкой с изменением сторон».

Все эти пугающие водителей слова означают, что на данном участке значительно изменится организация дорожного движения и для большинства белорусов будет очень непривычной.

Впрочем, в Госавтоинспекции считают, что новая схема движения исключает конфликт при повороте налево, а также улучшит пропускную способность участка на 30%.

В ГАИ попытались объяснить, что означает такой вид перекрестка. Приводим поясение ведомства без купюр:

«Расходящаяся алмазная развязка, также называемая двойной перекрестной алмазной развязкой, является подмножеством алмазной развязки, в которой противоположные направления движения на дороге, не являющейся автострадой, пересекают друг друга по обе стороны от развязки, так что движение, пересекающее автостраду по эстакаде или подземному переходу, осуществляется со стороны, противоположной той, которая является обычной для данной юрисдикции».

Впрочем, если посмотреть на опубликованную схему движения, все становится проще и понятнее. Хотя такие развязки все равно для белорусов в новинку и для их пересечения надо быть особенно внимательным. Ведь в какой-то момент водители окажутся на условной «встречке». А на самом перекрестке придется два раза менять сторону движения с пересечением встречной.

