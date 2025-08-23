закрыть
Духовный наставник Трампа едет в Украину

  • 23.08.2025, 12:47
Духовный наставник Трампа едет в Украину
Марк Бернс и Дональд Трамп

Марк Бернс сыграл значительную роль в укреплении американо-украинских отношений.

Американский пастор-евангелист Марк Бернс, которого называют духовным наставником президента США Дональда Трампа, собирается приехать в Украину, передает УНИАН.

«Выезжаю из Южной Кореи в Украину», — написал он в соцсети Х 23 августа.

Бернс также опубликовал свое фото в аэропорту.

Бернс известен своей активной поддержкой президента США Америки Дональда Трампа, а некоторые СМИ называют его духовным советником нового президента.

Марк Бернс посещал Украину 31 марта 2025 года, когда побывал в Буче и Ирпене. Тогда он заявил, что лично информирует Дональда Трампа обо всем, что видит в Украине.

Ранее Бернс поддерживал предложение Трампа о приостановке военной помощи Украине. Тем не менее он резко изменил свою позицию после того, как стал свидетелем последствий российского ракетного удара по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек, включая детей. После этого он неоднократно выражал поддержку Украине, осуждая российскую агрессию и называл Владимира Путина военным преступником.

Сам Бернс в интервью заявлял, что «сыграл небольшую роль в укреплении американо-украинских отношений».

