Белорусов удивил виноград со вкусом сахарной ваты 23.08.2025, 13:13

Сколько он стоит, и где его можно купить.

С 23 августа в магазинах Минска появится необычный фрукт — виноград сорта Cotton Candy, который по вкусу напоминает сахарную вату. Новинку для нашей страны протестировал проект obzoor.by.

Виноград Cotton Candy, который попробовала ведущая, родом из Испании. В описании к видео его даже назвали «королевским».

— Такого в Беларуси еще не было. И обычно сорт Cotton Candy поставляется в очень дорогие магазины Европы, — рассказала сотрудница проекта.

Первое впечатление у ведущей разошлось с ожиданиями:

— Это очень вкусный виноград без косточек, но, честно говоря, сахарной ваты я особо не чувствую. Может, я что-то не так делаю?

Но, когда девушка распробовала, пришлось уточнять:

— Я немножко побольше съела, и некоторые виноградинки просто взрывались вкусом сахарной ваты у меня во рту. Они не все с таким вкусом, но некоторые попадаются. Просто нужно больше распробовать. 10 из 10.

Виноград можно найти в сети «Санта», он стоит 25,99 рубля за килограмм.

