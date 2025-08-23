Скрепный переход на лошадей Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

23.08.2025, 13:17

Помчатся по Москве брички, перевозя министров.

Пресса сообщает о нехватке бензина то в одном, то в другом регионе: об очередях на заправках, ограничении выдачи бензина «в одни руки», росте цен. Что случилось? Это «по плану, строго по плану?» Путин, как обычно, схоронился вдали от проблемы, молчит.

Как быть? Одно из решений – следовать «традиционным ценностям», т.е. отказаться от адских авто, пришедших в матушку Россию с «Запада», повсеместно внедрять лошадей, переходить на гужевой транспорт в области доставки грузов.

Имело бы смысл демобилизовать с фронта часть ишаков, что перевозят боеприпасы, бросить их в просевшие от нехватки бензина тылы, заштопать дыру. Такси заменить извозчиками.

Да и начальству не грех пересесть на лошадей. Помчатся по Москве брички, перевозя министров, радостно застучат копыта по мостовым. Вдруг и Путина узрим болтающимся в седле на белом коне, вокруг конная дивизия охраны с пиками, на концах флажки. Красота!

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

