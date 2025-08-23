Сколько воды и света уходит на один запрос к ИИ? 23.08.2025, 13:24

Google раскрыла данные.

Google первой из технологических компаний раскрыла детальные данные об энергозатратах своего поискового помощника на базе ИИ – Gemini, на фоне растущих дискуссий о влиянии искусственного интеллекта на экологию, пишет УНИАН.

Из расчетов Google следует, что в среднем один запрос к Gemini требует 0,24 ватт-часа энергии и 0,26 миллилитра воды (примерно пять капель). Это соответствует одной секунде работы микроволновки, говорят в компании.

За последние 12 месяцев эффективность системы заметно выросла: средний энергетический след запроса сократился в 33 раза, а углеродный – в 44 раза, при том что качество ответов ИИ стало выше.

Независимый исследователь, доцент Калифорнийского университета Шаолэй Рен, считает, что все не так просто и компания выдает некорректную информацию. В своих расчетах Google указывает только воду, задействованную в системах охлаждения дата-центров. Но основная ее часть уходит вовсе не туда: колоссальные объемы воды требуются для выработки электроэнергии, питающей эти центры.

Из собственных подсчетов эксперта следует, что Google тратит на обработку одного запроса не 0,26, а 50 миллилитров воды. И это только для текстовых запросов: при генерации видео и картинок затраты оказываются еще больше.

Технологические гиганты традиционно крайне неохотно раскрывают, сколько именно энергии уходит на обработку одного запроса. До публикации Google лишь глава OpenAI Сэм Альтман давал оценки: в июне он писал, что средний запрос ChatGPT потребляет «около 0,34 ватт-часа».

