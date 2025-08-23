закрыть
23 августа 2025, суббота
Die Welt: Китай готов направить войска в Украину

  • 23.08.2025, 13:32
Die Welt: Китай готов направить войска в Украину

Но есть одно условие.

Китай выразил готовность отправить войска в Украину. Но Пекин хочет, чтобы силы были развернуты под мандатом ООН.

Об этом сообщает Die Welt.

Дипломаты ЕС со ссылкой на источники в китайском правительстве заявили изданию, что Китай будет готов развернуть войска в Украине только на основе мандата Организации Объединенных Наций.

В Брюсселе план Пекина восприняли неоднозначно. С одной стороны в ЕС считают, что это может быть привлечение стран Глобального Юга, которые захотят разместить войска для наблюдения за миром.

С другой стороны в ЕС опасения, что Китай захочет шпионить в Украине и «в случае конфликта займет четко пророссийскую позицию вместо нейтральной».

Кроме того, большинство стран ЕС по разным причинам неохотно предоставляет потенциальному контингенту мандат ООН заранее. Италия же настаивает на этом уже несколько месяцев.

