Белорус подделывал известную водку у себя в гараже 23.08.2025, 13:44

Как его наказали?

Экономический суд Брестской области оштрафовал жителя Ивацевичей, хранившего крупную партию непищевого спирта и упаковку, предположительно, предназначенную для подделки алкогольной продукции.

Как сообщили в суде, 46-летний мужчина не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, но при этом осуществлял деятельность, подпадающую под признаки незаконного предпринимательства. Он хранил 1650 литров непищевой спиртосодержащей жидкости с содержанием этанола 95,6%. Жидкость была расфасована в 330 пятилитровых бутылей и находилась в легковом автомобиле.

Кроме того, в гараже, которым пользовался обвиняемый, обнаружены картонные коробки с надписью Finlandia в количестве более 28 тыс. штук, 34 тыс. пластиковых ручек к ним и вкусовые ароматизаторы — все это, по мнению следствия, могло использоваться для незаконного производства или имитации известного алкогольного бренда. Общая оценочная стоимость изъятого имущества превышает 150 тыс. рублей.

Суд признал, что гражданин нарушил нормы законодательства о регистрации хозяйствующих субъектов и правил оборота спиртосодержащей продукции. Он был признан виновным по части 2 статьи 13.3 КоАП («Незаконная предпринимательская деятельность») и оштрафован на 100 базовых величин — 4200 рублей. Также суд постановил конфисковать весь изъятый товар.

Постановление суда вступило в законную силу.

