В Германии министр берет декретный отпуск
- 23.08.2025, 14:02
Это произойдет третий раз за всю историю страны.
Министр строительства Германии Верена Хуберц объявила, что уходит в декретный отпуск, что до сих пор случалось только дважды в стране, сообщает Bild.
Хуберц объявила, что уйдет в декретный отпуск с декабря 2025 года, а вернется уже в марте.
«Я сама сделаю паузу во время отпуска в связи с беременностью и родами. Мой партнер возьмет на себя отпуск по уходу за ребенком», – добавила министр в заявлении, предоставленном Bild.
На время отпуска Хуберц Министерством строительства будут руководить три государственных секретаря, которые также будут уполномочены представлять ведомство в парламенте и на заседаниях правительства.
Министр добавила, что после выхода из декретного отпуска планирует совмещать воспитание ребенка с работой и стать примером для других женщин.
До Верены Хуберц в Германии были только два случая декретных отпусков
В 2011 году Кристина Шредер стала первой министром, которая родила ребенка во время пребывания в должности. Через два года она ушла из политики, чтобы уделять больше внимания семье.
А в 2016 году в декретный отпуск ушла министр по делам семьи земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. Через три месяца она уже вернулась на работу.