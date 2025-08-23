закрыть
23 августа 2025, суббота, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Германии министр берет декретный отпуск

  • 23.08.2025, 14:02
  • 1,176
В Германии министр берет декретный отпуск
Верена Хуберц

Это произойдет третий раз за всю историю страны.

Министр строительства Германии Верена Хуберц объявила, что уходит в декретный отпуск, что до сих пор случалось только дважды в стране, сообщает Bild.

Хуберц объявила, что уйдет в декретный отпуск с декабря 2025 года, а вернется уже в марте.

«Я сама сделаю паузу во время отпуска в связи с беременностью и родами. Мой партнер возьмет на себя отпуск по уходу за ребенком», – добавила министр в заявлении, предоставленном Bild.

На время отпуска Хуберц Министерством строительства будут руководить три государственных секретаря, которые также будут уполномочены представлять ведомство в парламенте и на заседаниях правительства.

Министр добавила, что после выхода из декретного отпуска планирует совмещать воспитание ребенка с работой и стать примером для других женщин.

До Верены Хуберц в Германии были только два случая декретных отпусков

В 2011 году Кристина Шредер стала первой министром, которая родила ребенка во время пребывания в должности. Через два года она ушла из политики, чтобы уделять больше внимания семье.

А в 2016 году в декретный отпуск ушла министр по делам семьи земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. Через три месяца она уже вернулась на работу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина