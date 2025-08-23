Беларусь накроют дожди и грозы

Беларусь накроют дожди и грозы2
Бабье лето пока задерживается.
В Беларуси 24 августа будет облачно с прояснениями и до плюс 19 градусов. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье ночью местами, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы.
В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 13-19 градусов выше нуля.