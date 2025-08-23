Беларусь накроют дожди и грозы 2 23.08.2025, 14:08

Бабье лето пока задерживается.

В Беларуси 24 августа будет облачно с прояснениями и до плюс 19 градусов. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ночью местами, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы.

В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 13-19 градусов выше нуля.

