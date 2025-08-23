закрыть
23 августа 2025, суббота, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь накроют дожди и грозы

2
  • 23.08.2025, 14:08
  • 1,748
Беларусь накроют дожди и грозы

Бабье лето пока задерживается.

В Беларуси 24 августа будет облачно с прояснениями и до плюс 19 градусов. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ночью местами, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы.

В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 13-19 градусов выше нуля.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина