Стубб: Путин боится встречи с Зеленским

4
  • 23.08.2025, 14:29
  • 1,474
Стубб: Путин боится встречи с Зеленским
Александр Стубб

Президент Финляндии сделал заявление.

Российский диктатор Владимир Путин избегает личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за страха потерять образ «великой державы».

Как информирует tvpworld.com, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Ykkösaam.

Стубб назвал такую встречу маловероятной, поскольку Кремль не изменил своих целей в войне против Украины. По его словам, путинская политика направлена на закрепление статуса «великой державы», раскол единства Запада и ограничение права Украины на самоопределение.

«Он боится, что Россию не будут воспринимать как великую державу, если он встретится с Зеленским. Он боится, что Европа и США едины в поддержке Зеленского, и что он не сможет ограничить право Украины на самоопределение», - подчеркнул Стубб.

Финский президент подчеркнул, что критически важно для Украины сохранить независимость, территориальную целостность, сильные Вооруженные силы и право на вступление в НАТО и ЕС.

