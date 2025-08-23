Стубб: Путин боится встречи с Зеленским

Стубб: Путин боится встречи с Зеленским4
- 23.08.2025, 14:29
- 1,474
Президент Финляндии сделал заявление.
Российский диктатор Владимир Путин избегает личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за страха потерять образ «великой державы».
Как информирует tvpworld.com, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Ykkösaam.
Стубб назвал такую встречу маловероятной, поскольку Кремль не изменил своих целей в войне против Украины. По его словам, путинская политика направлена на закрепление статуса «великой державы», раскол единства Запада и ограничение права Украины на самоопределение.
«Он боится, что Россию не будут воспринимать как великую державу, если он встретится с Зеленским. Он боится, что Европа и США едины в поддержке Зеленского, и что он не сможет ограничить право Украины на самоопределение», - подчеркнул Стубб.
Финский президент подчеркнул, что критически важно для Украины сохранить независимость, территориальную целостность, сильные Вооруженные силы и право на вступление в НАТО и ЕС.