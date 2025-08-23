Зеленский обратился к Глобальному Югу
- 23.08.2025, 15:01
Президент Украины призвал страны подтолкнуть Россию к завершению войны.
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой призвал страны Глобального Юга подтолкнуть РФ к завершению войны.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Telegram президента Украины.
«Говорил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой по его просьбе. Проинформировал о совместных с партнерами дипломатических усилиях и продуктивных встречах с президентом Трампом в Вашингтоне. Надо заканчивать эту войну, которая никому, кроме России, никогда не была нужна», - отметил Зеленский.
Президент Украины также подтвердил, что готов к любому формату встречи с российским главой.
«Впрочем, видим, что в Москве сейчас снова пытаются затянуть все еще больше. Важно, чтобы Глобальный Юг прислал соответствующие сигналы и подтолкнул Россию к миру», - добавил он.
Зеленский также отметил, что в ходе разговора с Рамафосой лидеры стран обсудили будущие контакты с партнерами, а также возможности совместной работы для развития отношений и обеспечения продовольственной безопасности и платформы для диалога.