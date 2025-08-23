В костеле Браслава исчезла польская мемориальная табличка2
Белорусские власти продолжают чистку памяти.
В костеле Браслава исчезла польская мемориальная табличка. Это заметили 23 августа участники торжества в санктуарии Витебской епархии Марии Владычицы Озер в Браславе, сообщает katolik.life.
Табличка висела на стене костела с 2009 года. Тогда ее привезли из Польши и установили участники паломничества из Варшавы, члены польской Национальной ассоциации браславчан (Krajowe Stowarzyszenie Brasławian) — уроженцы Браславщины и их потомки.
Гранитная табличка имела надпись на польском и белорусском языках:
«В память поляков, отдавших Браславской земле и Речи Посполитой свою работу, борьбу и жизнь».
Как предполагают верующие, указание снять табличку могли дать местные власти. Но если такое решение было принято в самом приходе для подстраховки, то такая самоцензура выглядит абсурдной, считают верующие.
Исчезновение в костелах мемориальных предметов, которые не соответствуют нынешней государственной идеологии (в честь Пилсудского, Варшавской битвы, Армии Крайовой) стало тенденцией (примеры — памятник в Войстоме, фреска в Солах), но табличка в Браславе не имела конкретного политического смысла. Она не содержала упоминаний врагов коммунистов или неприятных для белорусского государства моментов.
Видимо, сам факт наличия польского языка и герба стал причиной исчезновения таблички.