23 августа 2025, суббота, 16:21
В костеле Браслава исчезла польская мемориальная табличка

2
  • 23.08.2025, 15:22
  • 1,380
В костеле Браслава исчезла польская мемориальная табличка

Белорусские власти продолжают чистку памяти.

В костеле Браслава исчезла польская мемориальная табличка. Это заметили 23 августа участники торжества в санктуарии Витебской епархии Марии Владычицы Озер в Браславе, сообщает katolik.life.

Табличка висела на стене костела с 2009 года. Тогда ее привезли из Польши и установили участники паломничества из Варшавы, члены польской Национальной ассоциации браславчан (Krajowe Stowarzyszenie Brasławian) — уроженцы Браславщины и их потомки.

Гранитная табличка имела надпись на польском и белорусском языках:

«В память поляков, отдавших Браславской земле и Речи Посполитой свою работу, борьбу и жизнь».

Фото: Наша Ніва

Как предполагают верующие, указание снять табличку могли дать местные власти. Но если такое решение было принято в самом приходе для подстраховки, то такая самоцензура выглядит абсурдной, считают верующие.

Исчезновение в костелах мемориальных предметов, которые не соответствуют нынешней государственной идеологии (в честь Пилсудского, Варшавской битвы, Армии Крайовой) стало тенденцией (примеры — памятник в Войстоме, фреска в Солах), но табличка в Браславе не имела конкретного политического смысла. Она не содержала упоминаний врагов коммунистов или неприятных для белорусского государства моментов.

Видимо, сам факт наличия польского языка и герба стал причиной исчезновения таблички.

