Бойцы ГУР ликвидировали палачей из Бучи 1 23.08.2025, 15:35

1,994

Украинские разведчики уничтожили группу оккупантов, причастных к военным преступлениям.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины 22 августа уничтожило российских оккупантов, которые принимали участие в военных преступлениях в Буче Киевской области в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Об этом пресс-служба ГУР поинформировала в Telegram.

Разведчики сообщили, что на кануне Дня государственного флага Украины на территории временно оккупированного населенного пункта Калиново Кадиевской городской общины Алчевского района Луганской области раздался взрыв. Детонация произошла во дворе одного из домов, где находились шестеро российских захватчиков с их военным транспортом.

«В 2022 году указанные российские оккупанты принимали непосредственное участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области», – отметили в ГУР.

По данным разведчиков, в Луганской области россияне выполняли функцию мобильной группы противовоздушной обороны для прикрытия от воздушных атак обустроенной недалеко от дома вражеской военно-ремонтной базы.

«В результате взрыва уничтожены два вражеских пикапа с пулеметами, УАЗ «буханка», загруженная боекомплектом, а также трое российских оккупантов. Еще двое захватчиков – тяжелые «300-е». ГУР МО Украины напоминает: за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливая отплата», – говорится в посте.

