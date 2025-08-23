Во Вроцлаве пройдет спортивно-музыкальный фестиваль «Братэрства свабоды»
Мероприятие состоится 30 августа.
В польском Вроцлаве состоится спортивно-музыкальный фестиваль «Братэрства свабоды». Мероприятие пройдет 30 августа.
Вас ждут: тренировки по аэробике и стретчингу (растяжка и гибкость под руководством профессионалов), семейные эстафеты, обучение акробатике, приемам дзюдо и FCFS, развлекательные программы и активности для детей, концерт с участием белорусских и украинских музыкантов.
Также состоится любительский турнир по волейболу среди 16 команд. Начало турнира — в 9:00.
На территории фестиваля будут работать точки с закусками и напитками.
«Приходите всей семьей, будет много азарта, музыки, смеха и хорошего настроения», — рассказали организаторы сайту Charter97.org.
Фестиваль пройдет по адресу: Вроцлав, ul. Józefa Mianowskiego 2B.