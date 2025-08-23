Путин в России будет объявлен причиной всех бед Андрей Зубов

23.08.2025, 15:50

1,814

Варианты развития событий.

Сейчас мир достиг очень важной развилки. В Русско-Украинской войне достигнут гомиостасис (на русском – гомеостазис). Ни Украина, ни Россия победить не могут, но обе страны одинаково близки к победе. В Украине, из-за помощи коалиции союзников, практически неограниченные материальные ресурсы, но все меньше людей, способных воевать. В России – быстро ухудшающееся из-за огромных военных трат экономическое положение (денег в сравнимых с Украиной размерах никто России не дает, напротив, ее западные авуары заморожены), зато еще есть люди и свои, и северокорейские, а в перспективе могу появиться и китайские «добровольцы» или в своем истинном качестве, или в северокорейской униформе.

По разным причинам, но обе страны, и Украина, и Россия, близки к истощению ресурсов. Украина – людских, Россия – финансовых. Истощение ресурсов почти необходимо приведёт к обрушению режимов и фронта. У кого первого обрушится – тот и проиграл. Рассосаться эта ужасающая война не сможет, замораживать ее Путин не собирается, следовательно – победа одной страны и поражение другой. Сейчас, на мой взгляд, с равными шансами может проиграть и Украина, и Россия. Тогда другая держава станет победителем. А вот результаты победы России или Украины будут совсем разными.

В случае победы Украины, Путин в России будет объявлен причиной всех бед, режим изменится, отношения с союзниками Украины восстановятся и Россия будет охотно включена и с энтузиазмом включится в северную половину Глобуса, противостоящую тоталитарному Китаю и странам радикального исламизма. Многие в России будут приветствовать её освобождение из удушающих и унижающих объятий Китая. В обозримом будущем, на несколько поколений, это обещает прочный мир и успешное технологическое развитие Северного полушария (включая ряд стран к югу от экватора). Право- и леворадикальные настроения в Европе и США тогда существенно ослабнут и на какое-то время в противостоянии и соперничестве с тоталитарным югом будет доминировать центризм. Не исключено и падение, в этом случае коммунистического режима в Китае и перестройка этой страны в конфуцианскую демократию, на подобии Японии или Южной Кореи.

В случае победы России, обрушатся центристские правительства Европы, поддерживавшие Украину. К власти придут сторонники Путина, типа AfD, ЛеПен, Орбана и т.д. Сторонники Трампа утвердятся в США. Подчинив Украину Путин легко воссоздаст СССР в той или иной форме. Но для Китая это станет огромным проигрышем (даже большим, чем победа Украины). Сильная Россия жестко и игнорируя все соглашения, порвет вассальные отношения с КНР и станет Китаю мстить за прошлые унижения, вытесняя его из Средней Азии, Юго-Восточной Азии и Африки. Именно мечтая обо всём этом Путин продолжает войну с Украиной, несмотря на все миротворческие инициативы Запада.

Но за противостоянием с Китаем очень скоро придет самая настоящая большая и, скорее всего, ядерная война с ним. В эту войну так или иначе будет втянут почти весь мир. При этом на Западе произойдет новая перегруппировка сил и он скорее поддержит КНР, чем Путинскую Россию. Китай, ставший мастерской мира, бесконечно выгодней поддерживать развитому Западу, чем разоренную войной злобную тоталитарную Россию. Мир рухнет в кошмар Третьей Мировой войны, из которой Россия точно не выйдет победителем.

Так что те, кто желают в России победы над Украиной и коллективным Западом в нынешней войне на полях Украины, пусть думают о последствиях этой победы и для России, и для всего человечества. Величия России эта победа точно не обещает.

Андрей Зубов, Facebook

