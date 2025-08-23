За неделю дроны ВСУ вывели из строя четыре нефтяных объекта РФ 23.08.2025, 16:04

Один из них пылает уже третьи сутки.

Только за последнюю неделю Силы беспилотных систем (СБС) ВСУ поразили два российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) и две нефтеперекачивающие станции (НПС). Командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди в своем телеграмм-канале подвел итоги военных операций.

Он подчеркнул, что после удара НПЗ в Новошахтинске Ростовской области пылает уже более 60 часов. По словам «Маляра», его атаковали дроны 14 полка СБС и группы «Граф» СБС.

Также командующий напомнил, по каким объектам и когда были нанесены удары Силами беспилотных систем. Так, 14 августа, пишет он, дроны ударили по Волгоградскому НПЗ «Лукойл» (бывший Сталинград).

18 августа, по его словам, целью украинских беспилотников стала НПС «Никольское», из-за чего перестал работать нефтепровод «Дружба». И хотя венгры утверждали, что якобы россияне восстановили его работу за 48 часов, отметил «Мадьяр», подтверждения запуска нет.

