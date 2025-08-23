Археологи нашли в Заславле «секретный туннель» 23.08.2025, 16:17

Стали известны подробности.

30 июня археологи во время раскопок нашли вход в лаз, ведущий в Заславский замок. Теперь выяснилось, для чего он предназначался. Все очень банально, но функционально, пишет «Зеркало».

— Мяркую, найперш гэта ліўнёўка. Магчыма, пры жаданні можна было выпаўзці праз той лаз падчас асады — скажам, ганца даслаць. Аднак галоўная функцыя, на маю думку, — менавіта каналізацыя. Іншых варыянтаў водаадводу з замкнёнай тэрыторыі замка ў роў папросту не было, — рассказал газете «Культура» Иван Спирин, сотрудник Института истории НАН Беларуси.

В пользу этой версии есть важный аргумент. Подземный ход вел прямо к воротам, которые противник держал под постоянным наблюдением во время осады. Если бы туннель служил секретным «запасным выходом», вход в него был бы хорошо замаскирован.

Фото: Институт истории НАН

— Зрэшты, пакуль гэта гіпотэза, — отмечает Спирин. — Раскопкі яшчэ не скончаныя, таму хто ведае, ці не адкрыюцца нейкія новыя дэталі, здатныя скарэктаваць наша разуменне? З іншага боку, ліўнёўка XVI стагоддзя — гэта, пагадзіцеся, таксама цікава. Дзе яшчэ ўбачыш у нас падобны ўтылітарны аб’ект, ды настолькі добра захаваны?

«Известно, что примерная длина хода составляет 80 м, высота — около 1,2 м. Информации о нем немного, однако подземный ход уникален и может стать доступным для туристов», — отмечала в беседе с БЕЛТА начальник главного управления культуры Минского облисполкома Алла Шахотько.

Фото: Институт истории НАН

Однако, по словам археологов, для туристов открывать лаз пока не планируют. Даже если такая идея будет серьезно рассматриваться, сперва проведут исследования, безопасно ли это.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com