Военный эксперт: Ким Чен Ын показательно унизил Путина

Ким Чен Ын

Северокорейский диктатор заявил, что КНДР «спасает Россию».

Награждение северокорейским лидером Ким Чен Ыном солдат и командиров армии КНДР, участвовавших в боях в Курской области РФ, является гипертрофированной формой карго-культа и пропагандистской показухой.

Ким Чен Ын восхвалил участие северокорейских войск в боях в Курской области, пишет военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Он отметил, что Ким Чен Ын встретил лично гробы с погибшими северокорейскими военными.

«Не все конечно, гробов куда больше, в сотни раз больше, но – когда Путин встречал гробы с его будущей «элитой» страны?, — пишет военный эксперт.

Он отметил, что Ким Чен Ын встречался с офицерами, принимавшими участие в операции, солдатами и семьями погибших. При этом при встрече с семьями погибших они не сдерживали эмоций, пускали слезу, опять-таки – напоказ, в КНДР вообще эмоции это отдельное искусство позерства, но все это, отметил Коваленко, было.

Семья погибшего не может радоваться и дюжину раз подряд говорить диктатору, отправившему их кормильца на верную смерть, — «Спасибо!». Поэтому, считает он, в этом эмоциональном плане, пропаганда Северной Кореи оказалась более искренней, нежели российская.

«Ну и самое главное. Когда Путин признал, что это российские войска оккупировали Крым? Что они в Донецкой и Луганской областях? Ким Чен Ын намного раньше и куда пафоснее признал присутствие своих войск в Курской области», — заметил эксперт.

По его словам, у диктатора и тирана Ким Чен Ына тестикулы оказались из куда более крепкого сплава, чем у российского коллеги. Кроме того, в ролике, показанном по центральному телевидению КНДР об участии северокорейских военных в Курской операции прямым текстом говорится о том, как Северная Корея спасала Россию.

«Дожились. Генсеки СССР, всегда относившиеся к КНДР не как к младшему брату, а как к голодному, босоногому, грязному беспризорнику с улицы, крутятся волчком в своих гробах от осознания, куда их привел Путин», — пишет Александр Коваленко.

Однако, по его словам, самое забавное в этой истории то, что сами россияне с восхищением и упоением сейчас рассказывают об этом пропагандистском экстазе КНДР.

«Интересно, многие ли осознают при этом, насколько они унижены и ничтожны?», — резюмирует военный эксперт.

