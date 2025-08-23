Лукашенко придумал «министерство тараканов» вместо гостиниц 2 Алексей МАЗАРТОВ, «Белорусы и рынок»

23.08.2025, 17:21

1,694

Почему туристам в Беларуси не хватает койко-мест.

Решив поднять белорусский туризм на новые высоты, власти первым делом озаботились построением туристической вертикали. После совещания у Александра Лукашенко национальное агентство по развитию туризма получит министерские полномочия. Но туристам в Беларуси нужны не новые чиновники. Туристам в Беларуси не хватает койко-мест.

«Нужно переформатировать отрасль в реальную вертикаль. Так, чтобы в правительстве сказали «а», и в Чашниках услышали «а», а не «б»», - сказал вице-премьер Николай Снопков на совещании 18 августа.

И конечно, если создать новое министерство, то всем от этого будет сплошная польза. Министерство спорта и туризма перестанет отвлекаться на несвойственные ему туристические функции и сможет полностью посвятить себя спорту. Правительство будет четко знать, с кого спрашивать, если что-то с туризмом пойдет не так. Ну и много хороших людей получат важные государственные должности.

Правда, для привлечения в Беларусь большего количества туристов есть еще некоторые препятствия.

«Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут», - сказал Лукашенко.

Почему идея создать министерство туризма появилась сейчас, в общем-то понято. Последние пару лет туризм в Беларуси чувствует себя очень неплохо, и грех было бы этим не воспользоваться. Санкции против Беларуси и России, из-за которых поездки в дальние страны стали затруднительными, не пошли на пользу белорусским туристам, но они пошли на пользу белорусской туристической отрасли.

Если в 2022-м году в страну въехало 140 тысяч туристов, то в 2024-м году их было уже 360 тысяч. Выручка в отрасли выросла на 17%, прибыль - на 14%. За первое полугодие уже этого года доходы от экспорта туристических услуг выросли на 40%.

То есть, все вроде бы хорошо. Но могло бы быть гораздо лучше. Потому что отрицательный баланс у туристической отрасли еще больше, чем у белорусской внешней торговли. Несмотря на все санкции белорусы все равно вместо внутреннего туризма выбирают внешний.

Если в 2022-м году за границу выезжало 350 тысяч белорусских туристов, то в 2024-м году - уже 618 тысяч. И не просто выезжают. Они еще и вывозят с собой деньги, которых так не хватает белорусской туристической отрасли.

«Объем вывезенных белорусскими туристами средств в 12 раз больше ввезенных иностранными туристами», - сказал Снопков.

А из тех туристов, которые приезжают в Беларусь, 90 процентов - туристы из России. Которые предпочитают краткосрочные поездки и в среднем проводят у нас в стране 2 дня. И это даже хорошо. Потому что если туристов вдруг станет больше и времени в Беларуси они будут проводить подольше, то места им все равно не хватит.

И дело не только в тараканах в белорусских гостиницах. Проблема в том, что в Беларуси в принципе гостиниц не хватает. Что с тараканами, что без тараканов. Вот при таком бурном росте количества туристов, въезжающих в страну, за два года в Беларуси было построено всего 26 новых гостиниц.

«Сложилась такая ситуация (и даже сейчас, насколько я это вижу в средствах массовой информации), что свободных мест сегодня в гостиницах нет. И те, кто занимается туризмом, сегодня полностью загружены. Если бы даже хотели больше, невозможно», - сказал Лукашенко.

То есть, белорусскому туризму не министерства не хватает. Белорусскому туризму не хватает койко-мест и другой туристической инфраструктуры.

Но самое обидное, что вся эта инфраструктура в Беларуси в принципе была. А уничтожили ее те самые чиновники, которые сейчас рассказывают, как нам обустроить туризм в Беларуси.

В 2022-м году в Беларуси действовало больше трех тысяч агроусадеб. Это был и по-прежнему остается популярный вид отдыха что у белорусов, что у приезжающих в Беларусь иностранных туристов. Проблема в том, что отдыхать становится негде. К концу прошлого года от трех тысяч агроусадеб осталось меньше полутора. Больше половины просто прекратили всякую туристическую деятельность.

А потому что в 2022-м году белорусские чиновники решили, что агроэкотуризм в Беларуси слишком неупорядоченный. Поэтому в 2022-м году все агроусадьбы заставили пройти перерегистрацию. Тех, кто не соответствовал новым высоким стандартам отечественного агротуризма, обложили налогами. Ввели обязательные выплаты в фонд социальной защиты, вне зависимости есть в агроусадьбе туристы, или нету. А тех, кто все выдержал, начали добивать дополнительными поборами, включая обязательное участие за свой счет в государственных мероприятиях.

Белорусский агротуризм, как и многие другие прибыльные отрасли, стал жертвой недобросовестной конкуренции со стороны государства. Потому что все эти государственные гостиницы в райцентрах, ведомственные дома отдыха и санатории конкуренции с агроусадьбами не выдерживали. Поэтому чиновники решили взять доходную, как они считали, отрасль под полный контроль.

Получилось, в принципе, как всегда. Ни себе, ни людям. Потому что внезапно выяснилось, что государство с оказанием туристических услуг справляется плохо.

«То что мы гостиницы содержим плохо, это субъективный фактор», - признал Лукашенко.

Опять же и тараканы под кроватями бегают. Но если создать туризму отдельное министерство, тараканы конечно немедленно разбегутся в разные стороны. Правда, может, так получиться, что туристы разбегутся вместе с ними.

Алексей Мазаратов, «Белорусы и рынок»

