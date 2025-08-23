Германия разморозила выдачу гуманитарных виз белорусам
- 23.08.2025, 17:33
Об этом заявили в МИД страны.
Власти ФРГ разморозили выдачу гуманитарных виз гражданам Беларуси и РФ. Об этом заявил глава отдела МИД ФРГ по вопросам России и Беларуси Михаил Новак, пишет канал SaveHumVisa22, объединяющий правозащитные немецкие организации.
«Мораторий впервые объявлен завершенным, однако официальной публикации со стороны МВД Германии пока нет и конкретные механизмы практической реализации неясны», — пишет SaveHumVisa22.
В конце июля стало известно, что Германия приостановила прием заявлений на гуманитарные визы, в частности — от россиян, выступающих против войны в Украине.