Российский солдат, который воевал против Украины, сбежал в Норвегию 6 23.08.2025, 17:51

2,076

Он просит убежища в этой стране.

Россиянин, который воевал против Украины, сбежал в Норвегию и попросил убежища. Об этом сообщила местная полиция.

Незаконное пересечение границы было зафиксировано 21 августа недалеко от деревни Гренсе-Якобсэльв в Финнмарке. Мужчина пересек реку Вуоремиеки, которая протекает вдоль норвежско-российской границы и был задержан норвежскими пограничниками, передает газета Yle.

По данным правоохранителей, задержание прошло без происшествий. Однако они заявили, что не будут разглашать подробности о задержанном, сейчас идет проверка полученной от него информации.

В то же время адвокат задержанного россиянина заявил, что мужчина воевал против Украины. Он сейчас проходит стандартную процедуру предоставления убежища и уже был допрошен.

«Он был российским солдатом. Он был в Украине и принял решение, что больше не хочет участвовать в войне», – сообщил правозащитник.

Дело будет передано в в иммиграционный отдел полиции для дальнейшего расследования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com