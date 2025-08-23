закрыть
23 августа 2025, суббота
  • 23.08.2025, 18:06
Чему Латвия может научить союзников по НАТО

Страна активно развивает культуру готовности.

Латвия демонстрирует, как маленькое государство может эффективно реагировать на сложные кризисы и повышать устойчивость общества в условиях растущей геополитической нестабильности. Опыт страны полезен для всех союзников по НАТО, особенно для государств, находящихся ближе остальных потенциальной угрозы, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

За последние десять лет Латвия столкнулась с рядом вызовов: гибридные угрозы со стороны России и Беларуси, кибератаки, дезинформация, атаки на инфраструктуру и миграционные потоки. Пандемия COVID-19 выявила слабые места в системе здравоохранения и кризисного управления.

В ответ Латвия внедрила комплексный подход «все общество – все государство», усилила координацию между военными, муниципалитетами, бизнесом и НПО, а также закрепила ответственность за кризисное управление на законодательном уровне. Приняты меры для ясности принятия решений в экстренных ситуациях: если кабинет министров или премьер-министр недоступны, полномочия переходят к министру обороны.

Страна активно развивает культуру готовности. Регулярно проводятся учения и тренировки с участием военных, гражданских служб и частного сектора. Создан Центр кризисного управления для мониторинга угроз в режиме реального времени, координации действий и планирования материальных резервов.

Латвийский опыт показывает, что даже небольшие государства могут оперативно реагировать на гибридные угрозы и укреплять национальную и союзническую безопасность. Основные уроки для НАТО — интеграция всех секторов общества, ясность принятия решений, регулярные тренировки и формирование культуры устойчивости.

Эти меры не только повышают внутреннюю защиту Латвии, но и укрепляют доверие союзников и общую сдерживающую силу НАТО в условиях растущей нестабильности.

