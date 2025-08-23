В России задержали блогера-женоненавистника, который пытался сбежать в Беларусь
- 23.08.2025, 18:13
- 1,022
Его обвинили в «оскорблении памяти защитников Отечества».
Российского блогера-женоненавистника Арсена Маркаряна задержали на трассе М-1 в районе подмосковной Кубинки. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По данным канала, в момент задержания блогер ехал в автомобиле в сторону Беларуси. Предположительно, он хотел выехать за пределы России.
О задержании Маркаряна сообщило столичное управление СК. Как уточнили в ведомстве, мужчину подозревают в «оскорблении памяти защитников Отечества».
Маркарян — блогер-женоненавистник. Он утверждает, что женщины уступают мужчинам как физически, так и интеллектуально, но превосходят их в психологических манипуляциях.