В России задержали блогера-женоненавистника, который пытался сбежать в Беларусь

Его обвинили в «оскорблении памяти защитников Отечества».

Российского блогера-женоненавистника Арсена Маркаряна задержали на трассе М-1 в районе подмосковной Кубинки. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в момент задержания блогер ехал в автомобиле в сторону Беларуси. Предположительно, он хотел выехать за пределы России.

О задержании Маркаряна сообщило столичное управление СК. Как уточнили в ведомстве, мужчину подозревают в «оскорблении памяти защитников Отечества».

Маркарян — блогер-женоненавистник. Он утверждает, что женщины уступают мужчинам как физически, так и интеллектуально, но превосходят их в психологических манипуляциях.

