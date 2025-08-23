В Варшаве активисты раскрасили асфальт возле посольства России в цвета украинского флага
- 23.08.2025, 18:42
Фотофакт.
В Варшаве в субботу, 23 августа, перед зданием посольства России на улице Бельведерской активисты нарисовали на асфальте украинский флаг.
Активисты собрались на такую акцию ко Дню Государственного флага Украины. Как видно из других фото, участники акции пришли с табличками с перечеркнутым лицом российского диктатора Владимира Путина, на плакатах также написано, что Польша поддерживает Украину.