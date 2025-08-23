Загадочный космический объект может быть кораблем инопланетян 3 23.08.2025, 18:46

3,632

Такое предположение сделал ученый из Гарварда.

Недавно открытый межзвездный объект 3I/ATLAS вызвал бурные споры среди ученых. Этого «гостя» впервые заметили в июле 2025 года, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Астроном Гарвардского университета Ави Леб выдвинул смелую гипотезу: объект может оказаться технологией инопланетян. В своем блоге он отметил, что снимки с телескопа Hubble показывают необычное свечение перед движением кометы к Солнцу. По словам Леба, свет исходит не от пыли, как у обычных комет, а от центрального источника.

Ученый предлагает две версии: либо это редкий радиоактивный осколок сверхновой, либо… ядерный космический корабль, который оставляет пылевой след, собранный за время путешествия по межзвездному пространству.

Леб также обратил внимание на «тонко настроенную траекторию» объекта, что, по его мнению, может указывать на искусственное происхождение. Однако он признает: для подтверждения гипотезы нужны серьезные доказательства.

Схожие заявления Леб делал и ранее, в том числе о ʻOumuamua, считая его технологическим артефактом. Он даже организовал экспедицию для поиска обломков межзвездного объекта на дне Тихого океана.

3 октября 3I/ATLAS пролетит близко к Марсу, и ученый призывает NASA использовать орбитальный аппарат MRO для более детального изучения.

