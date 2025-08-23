Сторонники Кремля, решившие переселиться в Россию, массово жалуются 4 23.08.2025, 18:58

6,120

Алия Толстых

Многих выдворяют назад.

Пророссийской блогерше Алие Толстых, переехавшей в Петербург из Казахстана, пришлось доказывать, что её дети имеют право поступить в школу. Видео о бюрократических трудностях релокантки набрало в TikTok около трёхсот тысяч просмотров, сообщает «Эхо».

В публикациях блога «Русская Казашка» в Telegram Толстых регулярно хвалит Россию и путинскую политику, а также высказывает ксенофобные суждения, направленные против жителей Центральной Азии. Кроме того, блогерша состоит в организации националистов «Русская община».

Тем не менее, оказалось, что для зачисления детей Толстых в школу администрация должна дождаться решения из МВД, чтобы убедиться в законности их пребывания в стране и в праве на получение образования. Эта проверка стала результатом антимигрантских решений российских властей. В частности, в минувшем году вступил в силу закон о запрете принимать в школы детей иностранцев, если те не прошли тестирование на знание русского языка.

С бюрократическими трудностями сталкиваются и этнические русские, рассказывает провластный телеканал «Царьград». Накануне он опубликовал сюжет о гражданине Германии российского происхождения, который четыре года назад решил вернуться на родину из Европы. Мужчина прожил в Калининграде более четырёх лет, после чего ему аннулировали вид на жительство и дали 15 дней на выезд из страны.

Российские власти рекламируют переезд в страну для граждан с Запада, однако проект создания под Москвой «американской деревни» провалился. По данным прессы, там поселились лишь две семьи, одна из которых фактически распалась, когда отца семейства обманом отправили на войну с Украиной.

Также российская пропаганда рассказывает о плюсах переезда в Россию для граждан бывшего СССР. Для них во Владимирской области строят частный город Доброград, правда, этот проект тоже испытывает сложности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com