Какая погода ждет белорусов в последнюю неделю лета 23.08.2025, 19:09

1,228

Прогноз от известного синоптика.

Грядущая неделя августа остается последним шансом на жару и солнце. Удастся ли как следует искупаться этим летом, рассказал в эфире ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

Прогнозы специалиста, впрочем, не радуют. По его словам, в период с 25 по 31 августа среднесуточная температура опустится ниже отметки в 15°С со знаком плюс, а это – начало климатической осени.

«Всю неделю температура воздуха будет на 2–5 градусов ниже климатической нормы, ночи тоже будут заметно прохладнее. Словно на дворе не август, а сентябрь», – пугает Рябов.

Кроме того, редкий день будет обходиться без дождей. На кратковременный всплеск тепла можно надеяться лишь в середине недели – да и то не во всех регионах.

А теперь расскажем о прогнозах синоптика подробнее.

В понедельник-вторник на погоде скажется влияние атмосферных фронтов и влажных воздушных масс с Балтийского моря. Это значит, что почти по всей Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем возможны и грозы.

Ночью ожидается от 6°С до 12°С. Днем в понедельник будет от 11°С по востоку страны до 23°С по юго-западу, во вторник – от 15°С в Могилеве до 23°С в Бресте.

Предварительно, в середине и второй половине недели погоду будут определять контрастные атмосферные фронты. В большинстве районов ожидаются дожди – от небольших до сильных.

Преобладающая температура ночью в среду – от 6°С до 11°С, днем – 17…22°С.

К четвергу же есть надежда немного погреться. Ночью будет 7…13°С, а вот днем в Брестской области ожидается до 28°С. Правда, вот в Гомельской – всего 17°С.

В пятницу прогнозируется от 13°С по северо-востоку до 21°С по юго-востоку.

В субботу и воскресенье ожидается неустойчивая и влажная погода. Никуда не денемся и от кратковременных дождей, возможны даже грозы.

Ночью будет от 7°С до 14°С, в середине дня в субботу – от 11°С по северной половине страны до 24°С по юго-западу, в воскресенье от 11°С по северу до 19°С по югу.

