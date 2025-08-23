В Беларуси подделывали известный алкоголь

В Беларуси подделывали известный алкоголь2
Общий объем – 1650 литров.
Экономический суд Брестской области оштрафовал 46-летнего жителя Ивацевичей за незаконное хранение крупной партии непищевого спирта и тары с признаками подделки алкогольной продукции. Мужчина не имел регистрации как предприниматель, но, по данным суда, осуществлял деятельность с целью получения дохода.
В легковом автомобиле обвиняемого обнаружено 330 пятилитровых бутылей с жидкостью, содержащей 95,6% этанола. Общий объем – 1650 литров. Также в его гараже нашли 28 448 картонных коробок с надписью «Finlandia», 34 тысячи пластиковых ручек и 28 банок ароматизаторов. По оценке экспертов, вся партия стоила более 150 тысяч рублей.
Суд признал, что действия мужчины подпадают под статью 13.3 КоАП («Незаконная предпринимательская деятельность») и оштрафовал его на 100 базовых величин – 4200 рублей. Все изъятое имущество решено конфисковать.