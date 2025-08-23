В Беларуси подделывали известный алкоголь 2 23.08.2025, 19:26

2,534

Общий объем – 1650 литров.

Экономический суд Брестской области оштрафовал 46-летнего жителя Ивацевичей за незаконное хранение крупной партии непищевого спирта и тары с признаками подделки алкогольной продукции. Мужчина не имел регистрации как предприниматель, но, по данным суда, осуществлял деятельность с целью получения дохода.

В легковом автомобиле обвиняемого обнаружено 330 пятилитровых бутылей с жидкостью, содержащей 95,6% этанола. Общий объем – 1650 литров. Также в его гараже нашли 28 448 картонных коробок с надписью «Finlandia», 34 тысячи пластиковых ручек и 28 банок ароматизаторов. По оценке экспертов, вся партия стоила более 150 тысяч рублей.

Суд признал, что действия мужчины подпадают под статью 13.3 КоАП («Незаконная предпринимательская деятельность») и оштрафовал его на 100 базовых величин – 4200 рублей. Все изъятое имущество решено конфисковать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com