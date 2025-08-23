Вакуум власти в Иране
- Михаил Крутихин
- 23.08.2025, 19:32
Давление на Исламскую Республику достигло критических масштабов.
Конституция Ирана, принятая после свержения шаха в 1979 году, сделала страну не просто теократическим государством, но сосредоточила абсолютную власть в руках одного человека – вождя («рахбара» по-персидски), который в решениях должен руководствоваться принципами и нормами ислама и не несёт за свои действия никакой ответственности.
Сейчас в Иране рахбара фактически нет. Официально исполняющий его функции аятолла Али Хаменеи на публике не появляется по две-три недели и, по слухам, скрывается где-то в тайном подземном убежище, опасаясь покушения со стороны Израиля или израильской агентуры внутри Ирана. Ни о каких руководящих указаниях с его стороны давно нет информации.
Если верить иранским источникам автора этих строк, причиной самоизоляции и даже, можно сказать, растерянности Хаменеи стало осознание ситуации, в которой находится страна и он сам.
Главным фактором для него стала 12-дневная война Ирана против Израиля, в которой Израиль одержал убедительную победу, уничтожив систему ПВО, значительную часть ракетного арсенала и военно-воздушных сил, а заодно и десятки высших военачальников — как в регулярных войсках, так и в Корпусе стражей исламской революции. Хаменеи потерял двух из трех ведущих советников, на которых опирался в выработке стратегии и тактики: командующего «стражами» Хосейна Салами и начальника Генштаба Мохаммада Багери. После ранения выжил третий — бывший министр обороны контрадмирал Али Шамхани, но фактически аятолла лишился близкого круга советников.
Оставшиеся в обойме вождя деятели донесли до него два обстоятельства, с которыми и ему, и стране приходится считаться в эти дни.
Во-первых, война убедительно продемонстрировала, что в военном отношении Иран не может ничего противопоставить Израилю и тем более Соединенным Штатам, как бы ни хорохорились тегеранские пропагандисты. Новая война, как понимает Хаменеи, может начаться в любой день и будет иметь сокрушительные последствия.
Во-вторых, население Ирана не может дальше терпеть экономические проблемы в условиях катастрофических перебоев в снабжении водой, электроэнергией, газом и так далее, да еще при галопирующей инфляции. Выправить положение могло бы только избавление от международных санкций, но санкции эти вот-вот станут еще тяжелее, когда западные державы пустят в ход так называемый «спусковой механизм» — отмену временного облегчения санкционного режима.
Это произойдет, если Иран не проявит желания полностью отказаться от своей ядерной программы.
Верховному вождю фактически объяснили: пора завязывать с прежней стратегией и спасать Исламскую Республику. Главный довод — если не перестроиться, новая война и волна народного недовольства приведут к ликвидации теократического режима как такового. Альтернатива — новая политическая система, новая конституция, а возможно, и восстановление монархии, тем более что под эгидой наследного принца Резы Пехлеви за границей уже формируется и быстро крепнет объединённый фронт оппозиции.
За дело взялась команда политиков, которые поставили целью не допустить краха Исламской Республики и для этого повести реформы, которые позволили бы сохранить внешнюю форму теократического правления с хомейнистской конституцией, но избавиться от таких угроз, как израильское нападение, санкции и социальная напряжённость.
Неформальный «фронт реформистов» возглавили бывший президент Хасан Рухани и вице-президент Мохаммад Джавад Зариф. Они опубликовали декларацию с 11 требованиями, без удовлетворения которых за судьбу иранской теократии поручиться нельзя.
Реформы включают:
освобождение политзаключенных и прекращение преследования недовольных;
переход от фокуса на идеологию к опоре на беспристрастную информацию (с открытием частных телекомпаний);
роспуск «параллельных» структур, которые Корпус стражей исламской революции создал в сфере экономики, политики и культуры;
перестройку сил безопасности;
отмену законов, ущемляющих права женщин (и обязательной чадры);
ограничение власти олигархов.
А еще реформисты призвали восстановить связи, координацию и «национальное единство» с иранской диаспорой за границей, полностью свернуть ядерную программу и прекратить поддержку террористических организаций в регионе, примкнуть к усилия соседний стран по обеспечению мира, доверия и сотрудничества.
Опубликованные всеми иранскими СМИ требования тут же заслужили такие ярлыки, как «капитуляция», «программа Нетаньяху» и так далее. Но в глаза бросается недостаточно яростная реакция тех пропагандистских органов, которые контролируются исламскими «ястребами».
Никак не реагирует на это и аятолла Хаменеи, молчание которого питает слухи о скорой смене рахбара. Не вступился за вождя и его верный слуга президент Масуд Пезешкиан. А лагерь противников реформ, судя по всему, возглавляют секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и бывший президент Махмуд Ахмадинежад.
Противостояние «реформаторов» и условных «консерваторов» идет на самом верху иранской властной иерархии. Тот факт, что Рухани с Зарифом осмелели и открыто выступили против самой сути хомейнистской политики Ирана, говорит о возможном перевесе сторонников перемен при нейтралитете рахбара. Давление на Исламскую Республику достигло критических масштабов (поджимают и санкции, и военная угроза), и исход трений в иранской элите предсказать трудно.
С большой осторожностью можно предположить, что часть требований реформ в конце концов будет принята.
Михал Крутихин, The Moscow Times