23 августа 2025, суббота, 20:26
Новый коллапс в российских аэропортах

  • 23.08.2025, 19:59
  • 2,612
РФ массово атакуют дроны.

В ряде российских аэропортов 23 августа прекратили прием и выпуск самолетов из-за атаки беспилотников.

В Росавиации сообщили о приостановке полетов в аэропортах Саратова, Волгограда, Калуги, в петербургском аэропорту Пулково и в аэропорту Нижнего Новгорода.

Полеты в Саратове и Волгограде уже возобновили.

По данным Telegram-канала ASTRA в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов.

В Минобороны РФ заявили, что уничтожили 32 украинских беспилотников самолетного типа над Калужской, Брянской, Новгородской, Ленинградской, Тверской, Смоленской и Тульской областями РФ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о двух беспилотниках, которые долетели до этого города.

