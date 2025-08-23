Новый коллапс в российских аэропортах 6 23.08.2025, 19:59

2,612

РФ массово атакуют дроны.

В ряде российских аэропортов 23 августа прекратили прием и выпуск самолетов из-за атаки беспилотников.

В Росавиации сообщили о приостановке полетов в аэропортах Саратова, Волгограда, Калуги, в петербургском аэропорту Пулково и в аэропорту Нижнего Новгорода.

Полеты в Саратове и Волгограде уже возобновили.

По данным Telegram-канала ASTRA в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов.

В Минобороны РФ заявили, что уничтожили 32 украинских беспилотников самолетного типа над Калужской, Брянской, Новгородской, Ленинградской, Тверской, Смоленской и Тульской областями РФ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о двух беспилотниках, которые долетели до этого города.

