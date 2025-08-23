ИИ-технология вызвала ажиотаж среди реставраторов 23.08.2025, 20:10

Уникальный метод.

В 2016 году землетрясение разрушило церковь Сан-Сальваторе в Кампи (Италия), уничтожив фрески XV века. Восстановление стало почти невозможным: сохранились лишь фрагменты. Теперь надежду дает технология 25-летнего исследователя Массачусетского технологического института Алекса Качкина, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Качкин, увлекающийся реставрацией, создал метод, основанный на искусственном интеллекте. Его программа анализирует повреждения и печатает сверхтонкую съемную маску, имитирующую утраченные фрагменты. Маска фиксируется на картине прозрачным лаком и легко снимается, позволяя сохранить оригинал. По словам разработчика, процесс в 65 раз быстрее традиционной реставрации и использует более 55 000 оттенков.

Метод вызвал ажиотаж среди профессионалов, включая Итальянский институт реставрации. Технология решает давнюю дилемму между сохранением подлинности и полной реставрацией: маска позволяет вернуть произведению целостный вид, не изменяя оригинал.

Теперь Качкин адаптирует систему к итальянским принципам реставрации, где дополнения должны быть обратимыми и заметными при близком рассмотрении. Он интегрирует стиль «траттеджо» — тонкие параллельные линии, чтобы отличить новое от старого.

Разработчик не планирует патентовать метод, надеясь сделать его доступным для реставраторов. Однако технология пока слишком сложна для самостоятельного использования. Качкин рассматривает создание сервиса по производству масок, но сосредоточен на доработке алгоритма.

Эксперты считают, что инновация сделает процесс реставрации быстрее и дешевле. Но для этого потребуется тесное сотрудничество инженеров и искусствоведов.

