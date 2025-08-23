Экс-политзаключенный пришел к дому немецкого депутата, который использовал труд белорусских узников 23.08.2025, 20:30

Йорг Дорнау

Йорг Дорнау — представитель пророссийской партии «Альтернатива для Германии».

Популистская немецкая партия «Альтернатива для Германии» известна своим дружеским отношением к режимам в Минске и Москве и критикой европейских санкций против них. На белорусском направлении в последнее время она развила бурную деятельность: то ее представитель посетит столицу, то подробный депутатский запрос по поводу финансирования белорусских демократических сил в правительство зашлет, пишет «Позiрк».

Отдельная строка — бизнес ультраправой «АдГ» в Беларуси. Бизнесмен, депутат федеральной земли Саксония от этой партии Йорг Дорнау держит в Лидском районе фирму «Цыбулька-Бел» по переработке лука.

Журналисты политического тележурнала «Контрасты» немецкой телекомпании ARD подготовили специальный репортаж «АдГ и Беларусь — сомнительные запросы», часть которого посвящена посещению ими дома Дорнау вместе с бывшим белорусским узником Сергеем Черняком, который во время административного ареста в феврале 2024 года работал на «Цыбулька-Бел».

«Мы хотели спросить у Дорнау, почему он в Беларуси заставлял работать на себя политзаключенных», — пояснил голос за кадром.

На видеозаписи видно, как журналистов и Черняка выгоняет со двора русскоязычная женщина, которая снимает происходящее на телефон, а затем плюет в журналиста через щель в воротах и немного позже говорит в адрес Черняка: «Вы там не работали». Вскоре приезжает сам Дорнау, который гневно требует прекратить съемку, покинуть территорию перед домом, которую считает своей, и бьет рукой по камере оператора.

Cтоп-кадр: "Позірк"

Как Черняк на Дорнау работал

О работе на немецкого хозяина «Цыбульки-Бел» Черняк рассказывал в интервью «Позирку» весной этого года:

— С 2023 года начали «тунеядцы», «проститутки», «наркоманы» не просто сидеть, но еще и работать. Началось это с городской свалки, потом «зафрахтовал» нас этот самый немец из «Цыбульки-Бел», который почему-то в своей декларации, будучи политической личностью в Германии, не упомянул свое предприятие, из-за чего имел неприятности.

Он один раз приезжал к нам, я видел — ну не к нам, а в свое хозяйство. Мы там лук перебирали. Мы там сидели в феврале и марте еще. Это хорошо, потому что работа — это прекрасно. Можно выехать, свежим воздухом дохнуть, на небо посмотреть, выйти из этого душного помещения, где неба не видно, а только видно, или день, или ночь — через дырочки, в железе прокрученные. На людей посмотреть, на алкашей, которые обязаны работать и обеспечивать тем самым своих детей.

Алкаши тоже за нас. Кстати, на «Цыбульке» я отметил Международный день родного языка: пел громко белорусские песни, за что были наказаны я и мои соратники по пению, так как бригадирша решила, что я напился, поэтому и пою (смеется). Ей же ведь невдомек, что можно и трезвым петь. Простые люди, ну что поделаешь. Был скандал, нас не пускали на работу. Но я же не мог не петь, так как здесь, в Лиде, столько диктовок написали, тысячи людей в феврале каждый год писали. По школам, по библиотекам. Кажется, 18 лет подряд. Поэтому в этот день я уже не мог сдержаться, хотя и не объявлял, зачем пою.

Cтоп-кадр: "Позірк"

