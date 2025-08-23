закрыть
Криштиану Роналду установил уникальное достижение

  • 23.08.2025, 20:51
Криштиану Роналду установил уникальное достижение
Криштиану Роналду

Португалец забил 100 и более голов в пяти разных командах.

Португальский футболист Криштиану Роналду отметился 100-м голом в составе «Аль-Насра» в Суперкубке Саудовской Аравии, реализовав пенальти на 41-й минуте противостояния.

Легенда футбола стал первым игроком в истории, который забил 100 и более голов в пяти разных командах – сборная Португалии, «Реал, «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Наср».

На его счету 939 голов за всю карьеру. Криштиану Роналду забил меньше, чем 100 голов только в «Спортинге», где провел всего один сезон на старте своего футбольного пути – 5 забитых мячей и 6 ассистов в 31 матче.

