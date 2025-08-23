закрыть
23 августа 2025, суббота, 22:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ освободили Зеленый Гай

3
  • 23.08.2025, 21:03
  • 2,692
ВСУ освободили Зеленый Гай

Над населенным пунктом развевается украинский флаг.

Бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты вместе с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR Вооруженных сил Украины остановили продвижение противника и взяли под контроль населенный пункт Зеленый Гай в Донецкой области.

Об этом в субботу, 23 августа, сообщили в оперативно-стратегической группировке войск «Днепр».

«Враг продолжает активные попытки вернуть этот населенный пункт под свой контроль и оккупировать остальные населенные пункты Донецкой области на этом направлении. Но наши воины стоят непоколебимо и в День Государственного флага Украины Зеленый Гай остается под сине-желтым флагом», — отметили военные.

Ранее аналитический портал DeepState сообщил, что войска страны-агрессора России продвинулись на Лиманском направлении фронта.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина