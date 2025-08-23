ВСУ освободили Зеленый Гай 3 23.08.2025, 21:03

2,692

Над населенным пунктом развевается украинский флаг.

Бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты вместе с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR Вооруженных сил Украины остановили продвижение противника и взяли под контроль населенный пункт Зеленый Гай в Донецкой области.

Об этом в субботу, 23 августа, сообщили в оперативно-стратегической группировке войск «Днепр».

«Враг продолжает активные попытки вернуть этот населенный пункт под свой контроль и оккупировать остальные населенные пункты Донецкой области на этом направлении. Но наши воины стоят непоколебимо и в День Государственного флага Украины Зеленый Гай остается под сине-желтым флагом», — отметили военные.

Ранее аналитический портал DeepState сообщил, что войска страны-агрессора России продвинулись на Лиманском направлении фронта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com