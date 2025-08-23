ВСУ освободили Зеленый Гай

ВСУ освободили Зеленый Гай3
- 23.08.2025, 21:03
Над населенным пунктом развевается украинский флаг.
Бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты вместе с 214 отдельным штурмовым батальоном OPFOR Вооруженных сил Украины остановили продвижение противника и взяли под контроль населенный пункт Зеленый Гай в Донецкой области.
Об этом в субботу, 23 августа, сообщили в оперативно-стратегической группировке войск «Днепр».
«Враг продолжает активные попытки вернуть этот населенный пункт под свой контроль и оккупировать остальные населенные пункты Донецкой области на этом направлении. Но наши воины стоят непоколебимо и в День Государственного флага Украины Зеленый Гай остается под сине-желтым флагом», — отметили военные.
Ранее аналитический портал DeepState сообщил, что войска страны-агрессора России продвинулись на Лиманском направлении фронта.