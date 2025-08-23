закрыть
23 августа 2025
Недаром в Кремле озабочены своей безопасностью

  • Юрий Федоренко
  • 23.08.2025, 21:21
Недаром в Кремле озабочены своей безопасностью

Зло запрограммировано на самоуничтожение.

Главной новостью последних дней была якобы договоренность о возможной встрече президента Украины с правителем России без указания места, времени и других подробностей. Заявление об этом сделал американский президент, добавив: «Через неделю-две мы узнаем, будет ли конец войны». После чего весь мир стал ждать реакции Москвы, а ее нет. Соответственно, нет оснований полагать, что Путин выполнит свое обещание.

Мы в очередной раз видим, что агрессор затягивает переговорный процесс. Более того, затягивание процесса становится его стратегией, которая дает определенные дивиденды. Еще на Аляске Дональд Трамп пошел на уступки Путину и снял требование прекращения боевых действий. Уже во время встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами президент США высказал очень спорное предположение: достичь соглашения о мире можно и во время боевых действий. Таким образом, перед агрессором открывается возможность вести войну под аккомпанемент разговоров о соглашении.

Президент Финляндии Александер Стубб дал прекрасную характеристику намерениям кремля: «Путин хочет, чтобы Россию воспринимали как сверхдержаву, он стремится расколоть Запад и стремится отрицать суверенитет Украины».

Затягивание переговорных треков предоставляют Москве возможность все это время манипулировать политиками. Если Трамп уже несколько раз отказывался от собственных предупреждений и ультиматумов, то что мешает и в дальнейшем воспользоваться его склонностью менять свое мнение прямо во время встреч? Кроме того, намеки на скорый мир позволяют России прибегать к манипуляциям не только на международной арене, но и создавать ложные ожидания внутри Украины.

О реальных намерениях Кремля можно судить по тональности высказываний различных российских пропагандистов — это своеобразное подсознание кремлевского руководства. Так называемые «z-каналы», комментируя раут в Белом доме и анонсированные Трампом будущие события, пишут, что возможные переговоры Путина с глазу на глаз с Владимиром Зеленским ставят ребром проблему безопасности российского диктатора.

Высказываются предположения, что какие-то документы могут быть намазаны ядом… Из этого бреда, конечно, трудно сделать выводы о дальнейшем дипломатическом сюжете, но ясно, что российский правитель не хочет покидать свое логово.

Еще раз стоит подчеркнуть: мы не знаем, как будут разворачиваться события. Очевидно, существует несколько сценариев, наиболее коварный из которых — долгая война на истощение в сопровождении громких, навязчивых, системных намеков на мгновенное прекращение огня и мирное соглашение.

Мы должны быть готовы к нему и мы готовимся к нему — все наши усилия направлены на то, чтобы бить врага и планировать свою боевую работу на месяцы, не отвлекаясь на мечты о скором мире.

Недаром в Кремле озабочены своей безопасностью. Зло запрограммировано на самоуничтожение. Рано или поздно конструкция под названием «российская федерация» рухнет и похоронит под своими обломками всех топ-упырей. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

