23 августа 2025, суббота, 23:01
2
  • Виталий Портников
  • 23.08.2025, 22:15
  • 2,758
Цена предательства

Напоминание тем, кто верит в сделки с совестью.

В Москве умер исполнительный директор МИА «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский, один из главных организаторов и участников информационной войны России против Украины, верный соратник неистового Дмитрия Киселева и мой бывший сокурсник по университету в Днепре.

Более того, именно я на первом курсе филфака предложил Кириллу заниматься журналистикой. Вместе мы делали интервью с известными актерами и певцами, которые приезжали в Днепр, и публиковали их в нашей университетской многотиражке. Продолжали общаться — переписывались — когда Кирилла мобилизовали и после его возвращения из армии тоже. Но меня перевели в Москву, Вышинский остался в Днепре. Спустя годы мы встретились в Киеве. Я мог бы сказать, что это был уже совсем другой человек, но это было бы не совсем честно. Просто когда мы познакомились, вокруг нас не было никакой политики. А когда встретились снова — именно политические взгляды определяли мировоззрение.

Поэтому искать момент, когда Кирилл «изменился», я не буду. Многие могут считать, что это произошло под влиянием Дмитрия Киселева, который тогда работал в Киеве. Но я уверен, что оба «журналиста» уже тогда были не просто журналистами.

Когда произошла встреча Кирилла с теми, кто предложил ему сотрудничество, мы узнаем только из московских архивов — если узнаем вообще. Можно, конечно, думать, что это случилось во время службы в армии. Но рядом с нами — только на физтехе — учился Игорь Лопатёнок, будущий режиссёр пропагандистского фильма «Украина в огне» и продюсер Оливера Стоуна. Игорь в армии не служил, но «взглядов» стал придерживаться аналогичных. И если теперь внимательно посмотреть на биографии обоих приятелей моей юности, легко увидеть не столько идеологическую убеждённость, сколько несамостоятельность поступков, от которой нельзя избавиться, от этой страшной тени Москвы.

И потому испорченная жизнь и ранняя смерть Кирилла — это напоминание всем тем, кто ещё верит в эффективность сделок с собственной совестью или уверен, что отсутствие совести гарантирует счастливую успешную жизнь. Нет. Агентурная деятельность под любым прикрытием ничего тебе не гарантирует — особенно когда ценой становится предательство Родины.

Виталий Портников, «Фейсбук»

