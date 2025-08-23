Мерц: Мы сделали первые шаги 23.08.2025, 22:45

Фридрих Мерц

Германия и ЕС предприняли больше дипломатических усилий, чем когда-либо.

Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил прогресс в мирном урегулировании российско-украинской войны всего в 2%. Такое мнение он высказал на съезде отделения Христианско-демократического союза в Оснабрюке, пишет TRT Global.

«Мы сделали первые шаги. Но я скажу образно: мы находимся на дистанции в десять километров и, возможно, прошли первые двести метров. В любом случае, мы движемся в правильном направлении», — сказал он.

По словам Мерца, в последние три недели Германия и весь Европейский Союз предприняли больше дипломатических усилий, чем когда-либо.

«Пусть сегодня никто больше не говорит, что мы обсуждаем только поставки оружия», — подчеркнул он.

Канцлер Германии отметил, что задача по урегулированию войны в течение ближайших месяцев остается очень сложной, особенно учитывая позицию российского диктатора Владимира Путина.

