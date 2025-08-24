Путин собрал секретное совещание с ядерщиками 24.08.2025, 2:55

После попытки запустить новейшую ракету «Буревестник».

Путин, в пятницу посетивший Саров — центр отечественной ядерной промышленности и «родину» первой советской атомной бомбы, — провел секретное совещание, которого не было в его официальном графике. Об этом сообщил журналист кремлевского пула «Коммерсанта» Андрей Колесников, который сопровождал Путина.

Как отмечает Колесников, по данным местных телеграм-каналов, на совещании речь шла об испытаниях ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», создание которой Путин анонсировал в 2018 году. Обсуждался вопрос, можно ли будет поставить «Буревестник» на вооружение в 2025 году.

Секретное совещание Путина состоялось спустя несколько дней после того, как на острове Новая Земля должны были состояться испытания «Буревестника». Об этом со ссылкой спутниковые снимки предупреждали эксперты по ядерному оружию — Декер Эвелет из аналитической компании CNA и Ханс Кристиансен, директор Nuclear Information Project. Грядущий пуск «Буревестника» подтвердил Reuters источник в разведке одной из западных стран.

Испытания должны были состояться с 9 по 22 августа. На этот период Россия выпустила несколько извещений для пилотов (NOTAM) с рекомендацией избегать район Новой Земли, пишет The Moscow Times.

Чем закончился тест на полигоне Панково, на данный момент неясно. Сейчас на Новой Земле «пакуют вещи», отмечает Джеффри Льюис из Калифорнийского института международных исследований Миддлбери, который также предупреждал о пуске «Буревестника» со ссылкой на спутниковые данные. Возможно, ракета полетела; возможно, тест провалился, а возможно, «они просто сдались», пишет Льюис.

Задуманный как ракета с неограниченной дальностью, «Буревестник», по данным западных разведок, пытались запустить не менее 13 раз, и лишь две попытки имели частичный успех, а одна закончилась трагедией. В 2019 году «Буревестник» рухнул в Баренцево море, а во время миссии по его извлечению произошел взрыв, в результате которого погибли 7 человек, в том числе ученые из ядерного центра в Сарове. Облако радиации, возникшее в результате инцидента, накрыло Северодвинск и долетело до стран Скандинавии.

Предыдущий тест «Буревестника» Россия могла провести в октябре 2023 года. Путин говорил, что он был «успешным», и сообщил, что работа над ракетой «практически закончена».

Летом 2020 года спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить опасные испытания сомнительной разработки. «Это не что иное, как летающий Чернобыль», — сетовал он, выступая в Сенате: помимо ядерной боеголовки ракета имеет на борту ядерное топливо, может оставлять за собой радиационный «выхлоп» при полете, а ее падение чревато загрязнением местности.

