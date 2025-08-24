закрыть
В Минске планируют установить около 19 тысяч камер видеонаблюдения

  • 24.08.2025, 4:00
Теперь их будет в 9,5 раз больше.

В Минске на многоквартирных жилых домах планируется установить около 19 тысяч камер видеонаблюдения. Об этом стало известно во время совещания в Мингорисполкоме, пишет БЕЛТА.

Как утверждается, камеры поставят, чтобы подтвердить качество оказания жилищно-коммунальных услуг, контролировать вывоз отходов, уборку дворовых территорий, а также поддерживать порядок и безопасность. Камеры будут ориентированы на входы в подъезды, придомовые территории (в том числе детские площадки) и площадки для вывоза мусора.

Камеры будут работать круглосуточно с использованием машинного зрения и искусственного интеллекта. Система будет функционировать как с участием операторов, так и в автоматическом режиме.

На данный момент системой видеоконтроля оснащено 435 жилых домов, где работает почти 2 тысячи видеокамер. Теперь их будет в 9,5 раз больше.

