закрыть
24 августа 2025, воскресенье, 5:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В районе российского аэродрома Ермолино прогремели взрывы

  • 24.08.2025, 5:00
В районе российского аэродрома Ермолино прогремели взрывы

Атака украинских дронов.

В Калужской области местные жители услышали серию громких взрывов. Читатели ASTRA сообщают, что взрывы раздавались в том числе возле военного аэродрома Ермолино, расположенного в Боровском районе.

Ранее губернатор региона Владислав Шапша писал, что днем силами ПВО уничтожены 10 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Дзержинского, Мещовского, Кировского, Перемышльского, Хвастовичского и Юхновского районов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко