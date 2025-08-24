В районе российского аэродрома Ермолино прогремели взрывы
- 24.08.2025, 5:00
Атака украинских дронов.
В Калужской области местные жители услышали серию громких взрывов. Читатели ASTRA сообщают, что взрывы раздавались в том числе возле военного аэродрома Ермолино, расположенного в Боровском районе.
Ранее губернатор региона Владислав Шапша писал, что днем силами ПВО уничтожены 10 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Дзержинского, Мещовского, Кировского, Перемышльского, Хвастовичского и Юхновского районов.