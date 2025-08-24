закрыть
24 августа 2025, воскресенье
WSJ: Украина получит более трех тысяч американских ракет ERAM

  • 24.08.2025, 8:03
  • 4,320
Администрация Трампа одобрила продажу.

На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет воздушного базирования Extended Range Attack Munition (ERAM), сообщили два американских чиновника, пишет Wall Street Journal.

По их словам, ракеты должны прибыть в Украину примерно через шесть недель.

Поставка оружия на сумму 850 миллионов долларов, в основном финансируемая европейскими странами и включающая в себя и другие позиции, была отложена до завершения саммитов Трампа с диктатором Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Несколько американских чиновников заявили, что для использования ERAM, дальность полета которых составляет 241−451 км, Украина должна будет получить разрешение Пентагона.

ERAM — двухступенчатая зенитная управляемая ракета «земля-воздух» последнего поколения компании Raytheon. Предназначена для борьбы с современными самолетами и БПЛА, вертолетами, противокорабельными крылатыми ракетами над водой и сушей.

