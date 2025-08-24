закрыть
24 августа 2025, воскресенье, 8:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Политбюро» Путина вынуждено решать его судьбу

  • Виктор Небоженко
  • 24.08.2025, 8:10
  • 5,440
«Политбюро» Путина вынуждено решать его судьбу
Виктор Небоженко

Остановка войны — это будет уже не решение главы Кремля.

Путину нужна война и прозябание России, чтобы править до своей смерти, а не для того, чтобы передать власть и огромное богатство преемнику, который, как принято в российской истории, тут же вышвырнет еще не остывший труп Путина из местного мавзолея.

Путин прекрасно осознает, что он уже не лидер, не арбитр нации и не «баловень судьбы», а старый, желчный старик, проигравший страшную войну в Украине. Элита и «молчаливое большинство» России уже упорно подозревают, что Путин неудачник, который тянет страну в пропасть. Но, по традиции, в России не принято вмешиваться в ход исторической катастрофы.

Поэтому «политбюро», сложившееся за последние годы возле и вокруг Путина, не будет ждать милостей от Путина, а будет вынуждено решать его судьбу, пока он не начал очередную чистку своего окружения. Остановка войны — это будет уже не решение Путина.

Для Путина личная власть гораздо важнее судьбы России.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко