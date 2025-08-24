«Политбюро» Путина вынуждено решать его судьбу Виктор Небоженко

24.08.2025, 8:10

5,440

Виктор Небоженко

Остановка войны — это будет уже не решение главы Кремля.

Путину нужна война и прозябание России, чтобы править до своей смерти, а не для того, чтобы передать власть и огромное богатство преемнику, который, как принято в российской истории, тут же вышвырнет еще не остывший труп Путина из местного мавзолея.

Путин прекрасно осознает, что он уже не лидер, не арбитр нации и не «баловень судьбы», а старый, желчный старик, проигравший страшную войну в Украине. Элита и «молчаливое большинство» России уже упорно подозревают, что Путин неудачник, который тянет страну в пропасть. Но, по традиции, в России не принято вмешиваться в ход исторической катастрофы.

Поэтому «политбюро», сложившееся за последние годы возле и вокруг Путина, не будет ждать милостей от Путина, а будет вынуждено решать его судьбу, пока он не начал очередную чистку своего окружения. Остановка войны — это будет уже не решение Путина.

Для Путина личная власть гораздо важнее судьбы России.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

