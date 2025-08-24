Военные КНДР перешли границу с Южной Кореей 24.08.2025, 8:12

7,298

иллюстративное фото

Южнокорейские войска открыли огонь.

Около трех десятков военнослужащих Корейской народной армии (КНДР) пересекли демаркационную линию, разделяющую Северную и Южную Корею.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военное командование.

В ответ южнокорейская сторона открыла предупредительный огонь. Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

По данным Объединенного командования ООН (UNC), которое возглавляют США, группа из примерно 30 военных КНДР пересекла линию разграничения в зоне, где проводились строительные и ремонтные работы.

Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Сеулом и Пхеньяном. Накануне Северная Корея обвинила Юг в «провокации», утверждая, что южнокорейские военные открыли огонь по их солдатам, которые возводили барьер для усиления блокировки границы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com