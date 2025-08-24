Военные КНДР перешли границу с Южной Кореей
Южнокорейские войска открыли огонь.
Около трех десятков военнослужащих Корейской народной армии (КНДР) пересекли демаркационную линию, разделяющую Северную и Южную Корею.
Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военное командование.
В ответ южнокорейская сторона открыла предупредительный огонь. Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.
По данным Объединенного командования ООН (UNC), которое возглавляют США, группа из примерно 30 военных КНДР пересекла линию разграничения в зоне, где проводились строительные и ремонтные работы.
Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Сеулом и Пхеньяном. Накануне Северная Корея обвинила Юг в «провокации», утверждая, что южнокорейские военные открыли огонь по их солдатам, которые возводили барьер для усиления блокировки границы.