24 августа 2025, воскресенье
Умер известный белорусский бизнесмен Александр Сманцер

Он покинул Беларусь в 2006 году.

28 февраля 2025 года умер крупный белорусский бизнесмен Александр Сманцер. Известно об этом стало только сейчас. О его смерти на своей странице в написал «Фейсбуке» журналист Максим Березинский.

В 1990-х годах значительная часть торговли с Россией проходила через Александра Сманцера. Раньше ему также принадлежал контрольный пакет акций футбольного минского «Динамо».

В 2002 году против Сманцера возбудили уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с БМЗ. Органы оценили причиненный ущерб в 84 миллиона долларов. Сманцер был приговорен к двум годам лишения свободы. Затем судебные решения несколько раз пересматривались.

После выхода на свободу бизнесмен покинул Беларусь. С 2006 года в родной стране он ни разу не был.

