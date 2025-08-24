Снижать темпы нельзя! Антон Миронович

Шкловская фабрика с печатью грамот не справится.

Минский тракторный завод продолжает удивлять: за один неполный год рабочие и инженеры выдали 800 рационализаторских предложений. И это не только тома на бумаге от инженеров до простых заводчан. Экономический эффект составил более 3 миллионов рублей, сообщило ОАО «МТЗ» «Трактор.бел».

В прошлом году «рацух» было также около 800, но сэкономили ещё больше – 3,5 миллиона рублей! С такими темпами МТЗ уже давно должен стать флагманом мировой индустрии тракторостроения и обогнать John Deere, Caterpillar и, возможно, даже Tesla.

Два предложения в день и Доска почёта

Давайте прикинем: 800 предложений – это больше двух идей каждый день. Даже трёх, если не считать выходные. Складывается впечатление, что завод живёт не производством тракторов, а заседаниями комиссий по рассмотрению рационализаторских инициатив.

Представляется картина маслом: длинный стол, кипы бумаг, комиссия в очках кивает: «Принято. Сэкономим ещё 0,5 литра краски на капот!».

Лучшие рационализаторы года получили звания и грамоты. И их становится всё больше: в 2024-м было шесть героев, в 2025-м – уже десять. На каждого по 20 идей! Жаль, что от МТЗ очень мало информации. А то вдруг новации с серии: «перенести ящик с гайками ближе к станку», «наклеить наклейку под другим углом» или «записать инструкцию на флешку вместо дискет».

Завод-супермаркет?

Но не вызывает сомнения, что МТЗ встал на путь диверсификации доходов и с небывалым энтузиазмом придумывает, как сэкономить ещё копейку. Завод выпускает не только тракторы, но и неломающиеся топоры, мороженое, сувенирные брелоки с логотипом МТЗ. Может, рационализаторы просто нашли новые способы превращать завод в универсальный супермаркет?

Ведь если каждое предложение приносит экономию, то скоро МТЗ сможет не только покрывать собственные расходы, но и профинансировать строительство, например, метро в Бобруйске.

Бобруйчане несказанно обрадуются. А для этого – проводить заседания комиссии по рассмотрению рационализаторских предложений надо чаще.

Вот только трактор как стоял в цехе 1980-го образца, так и стоит. Но зато теперь к нему прилагается фирменное мороженое и неломающийся под колёсами трактора топор.

Арифметика экономического эффекта

А теперь берем калькулятор: 3 000 000 рублей на 800 рацпредложений – это около 3 750 рублей на идею. Хорошая цифра для отчёта, но маленькая для технологического рывка. Такой эффект обычно дают «мелкие ходы» – логистика, учёт, организация рабочего места, энергосбережение на лампочках и компрессорах.

Кстати, как бы невероятно ни выглядело рационализаторство на МТЗ за последний год, заводчане тракторного гиганта сдают темпы. Экономический эффект от использования рационализаторских предложений на Минском тракторном заводе за прежний период, с июня 2023-го по май 2024 года, был больше – 3,5 миллиона рублей. Непорядок! Снижать темпы нельзя.

Гипер-идеи для МТЗ

Сложно представить, какие идеи уже поступили. Может, вскоре мир увидит лучший в мире трактор-амфибию, на котором можно путешествовать по рекам и морям, ловить рыбу и причащаться свежим самогоном прямо во время производственного процесса?

Думаю, идей должно стать в следующем году намного больше, потому что рабочие завода МТЗ научатся пользоваться чатом GPT. Представим, какие же рационализаторские предложения могут появиться:

«Комиссия-энергоблок» – собираем тепло и звук с заседаний и греем ими чайники в переговорке.

«Болт 4.0 с NFC и ИИ-шляпкой» – сам пишет мастеру: «Я восьмой, подтяни меня ещё на 0,3 Н·м».

«Кефир-Дизель» – биотопливо из сыворотки: экологично и пахнет детством.

BELARUS AXE-PACK – топор-плуг-комбайн: один узел на все случаи.

«Автопилот “Колхоз-Марс”» – рой из десяти пилотируемых МТЗ сам считает норму высева.

Опыт рационализаторства МТЗ надо перенимать и внедрять на каждом предприятии страны, в каждой бригаде полеводов и ферм. Экономия после внедрения будет сравнима с изобретениями нобелевских лауреатов. Но тогда придётся строить ещё одну бумажную фабрику – шкловская фабрика с печатью грамот не справится.

Антон Миронович, «Белорусы и рынок»

