В какую сумму обойдется подготовка белорусского школьника к 1 сентября? 24.08.2025, 8:56

Варианты онлайн и оффлайн.

Пик школьных покупок традиционно приходится на вторую половину августа. Ребята успевают вернуться из детских лагерей, а родители – выкроить время и бюджет на подготовку своего чада к школе. Журналисты Myfin.by решили сравнить, сколько стоит собрать ребенка к новому учебному году в универмаге и на маркетплейсе. Понятное дело, что вкусы и потребности у всех разные, поэтому точную сумму назвать сложно. Начальные параметры для эксперимента будут такими: ищем образ на линейку для мальчика и девочки, ребенок среднего школьного возраста. Посмотрим одежду, обувь, добавим аксессуары и рюкзак.

В школу – без стресса

За модными новинками отправляемся в ГУМ. В этом сезоне школьный шопинг там проходит под единым слоганом «Готовься к школе легко и без стресса». Для удобства покупателей действует специальная навигация, а все школьные товары собраны на втором этаже в левом крыле. Пока в старейшем универмаге столицы проходит небольшая модернизация, поэтому для прохода доступны не все лестницы. Чтобы избежать очередей в залах со школьным ассортиментом, установили дополнительное количество примерочных и касс. В женском и мужском отделах представлены товары для старшеклассников с 9 по 11 классы.

Прослеживается тенденция: чем старше школьник, тем дороже собрать его в школу. Например, мужской пиджак на рост 170 см синего цвета от производителя ОАО «Коминтерн» из последней коллекции стоит 341,94 рубля. К нему в комплекте идут брюки за 150,87. Мужской жилет из костюмной ткани также на рост 170 см стандартного 48-го размера обойдется в 150,87. Черный костюм 48-го размера на рост 176 см, пошитый в 2024 году на могилевской фабрике «Тирада», стоит 432,41. Джемпер для старшеклассника на прохладную погоду с добавлением шерсти мериноса – 198 рублей.

Ценники на форму для вчерашних детсадовцев не слишком отличаются. Например, синий костюм в клетку для мальчика младшей возрастной группы ростом 122 см стоит 216,89 руб. Его пошили также в Могилеве, но уже в июне 2025 года.

Юные модники могут выбрать себе наряд преимущественно от белорусских производителей. Что касается цвета, то, помимо черного и синего оттенков, есть одежда в бордовых и светло-серых тонах, также представлены лимитированные серии в клетку и полоску. Особой популярностью у детей пользуется «одежда-обманка», когда рубашку или блузку сразу же совмещают с жилетом. Такой вариант предусмотрели как для мальчишек, так и для девчонок.

При этом вариантов одежды для учеников в ГУМе больше, нежели для учениц. Помимо классических сорочек, есть трикотажные поло в сдержанных тонах, а синие бомберы предлагают в качестве альтернативы привычному пиджаку.

Для девочек приготовили три вида модных брюк-палаццо, есть и школьные комбинезоны. Классические синие брюки для ученицы средней школы стоят 125 рублей. Жакет – 123,20. Черное платье с белым воротником – 59,21.

Школьная обувь представлена в традиционном дизайне и черном цвете. Стоимость на модели из кожи начинается от 87 рублей и доходит до 150.

Разнообразие оттенков можно отыскать в отделе с рюкзаками. Ребятам предлагают мягкие модели и варианты с анатомической спинкой. Самый дешевый рюкзак обойдется в 100 рублей. Самый дорогой от производителя «Котофей» с изображением трансформера стоит почти 250. В качестве отличительного элемента продают разнообразные обвесы на портфели, в том числе нашумевшую игрушку Лабубу за 39 рублей.

Чтобы дополнить костюм, мальчишки могут выбрать нарядный галстук за 13,26. У девочек несколько вариантов разнообразить образ: украшения для волос от 9 рублей и нарядные воротнички на блузы и сарафаны от 10 до 24 рублей.

Как сэкономить?

Чтобы потратить меньше, стоит обратить внимание на коллекции из прошлых сезонов, завести дисконтную карту и следить за акционными предложениями.

Покупателям предлагают скидки на школьную линейку товаров: форму, рюкзаки, обувь. Скидки начинаются от 10 % и доходят до 35 %.

До конца августа многодетным семьям бесплатно вручают дисконтную карту магазина с 10 бонусами, что эквивалентно 10 рублям. Тратить их можно при покупке товаров на сумму от 7 рублей.

Каждый вторник, четверг и субботу в универмаге «Беларусь» доступна скидка до 25 % на школьный ассортимент. В торговом доме «На Немиге» такую же скидку предлагают покупателям по средам, пятницам и субботам.

На протяжении всего августа в ЦУМе, ГУМе, торговом доме «На Немиге» и в универмаге «Беларусь» можно бесплатно подшить школьную форму по фигуре ребенка. Важный момент – купить эту одежду предварительно нужно в этой же торговой сети.

В ГУМе при покупке от 300 рублей в чеке выдают коробку с сюрпризом. На кассе отметили, что сами не знают содержание подарка, но точно что-то детское. Могут попасться игрушки или канцелярские принадлежности.

Дополнительные активности также отвечают выбранной концепции. По субботам и четвергам запланированы мастер-классы не только для детей, но и для родителей школьников. Например, в конце августа в ГУМе пройдет встреча с психологом, который познакомит с таким явлением в школе, как буллинг. Также специалисты поделятся методиками, которые уберегут от стресса и потрясений малышей, которые впервые сядут за парты в этом сентябре.

Отметим, что с 18 августа ряд торговых объектов, где продают школьную форму, работает дольше обычного. Например, сделать покупки в торговом доме «На Немиге» и в универмаге «Беларусь» можно до 22:00.

Собираем виртуальную корзину

Wildberries объявил «Школьный заезд» и обещает до минус 80 % на школьный ассортимент. Главным преимуществом площадки является возможность настроить фильтр стоимости товаров. Не нужно просматривать сотни вешалок в поисках приемлемого ценника – система сама переместит дорогие варианты в конец списка. Однако при всем удобстве шопинга на диване у покупателей отсутствует возможность потрогать материал и оценить его качество. Опираться приходится лишь на отзывы покупателей, а это, в свою очередь, может усложнить процесс покупки.

По запросу «темно-синий школьный костюм для мальчика» выдает более 2200 вариантов. Школьных сарафанов на девочку в такой же расцветке представлено более 1300. Портфель в школу можно выбрать из 247 тысяч вариантов.

Что выгоднее?

Собираем образ без учета спортивной формы и других необходимых вещей – только на линейку. За основу берем синий цвет, поскольку во многих учреждениях образования именно этот оттенок является основным требованием к школьному дресс-коду. Цены указаны в рублях за единицу товара.

Нельзя однозначно сказать, что собрать мальчика в школу дороже. Один костюм и брюки «на сменку» закрывают вопрос с одеждой почти на весь учебный год. В то время как для девочек нужно несколько платьев, юбок, брюк и других элементов гардероба.

Ценовой диапазон и модельный ряд как в онлайн-формате, так и в торговых сетях достаточно широкий, что позволяет отыскать наряд на любой вкус и кошелек. При этом многие родители сразу приходят в магазин, чтобы прицениться, а покупки делают ближе к сентябрю. По их словам, чем ближе к часу Х, тем больше скидок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com