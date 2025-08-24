закрыть
24 августа 2025, воскресенье
Кирстен Данст рассказала, как правильно произносится ее имя

  • 24.08.2025, 9:26
Фото: Getty Images

Известная актриса ответила на вопросы поклонников.

Актриса Кирстен Данст призналась, что ей не нравится носить одинаковые наряды с мужем Джесси Племонсом. В интервью она рассказала, что они часто «бессознательно» подбирают похожие вещи, но кто-то из пары всегда переодевается, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

«Я не хочу выходить на улицу в одинаковых рубашках и джинсах», — подчеркнула Данст.

Звезды, поженившиеся в 2022 году, иногда появляются на красной дорожке в гармоничных образах, но избегают полного совпадения стиля.

В беседе актриса также раскрыла личную историю: во время съемок у их младшего сына Джеймса (4 года) возникли серьезные проблемы со здоровьем. Семья вернулась в Лос-Анджелес, чтобы быть рядом с близкими, а Данст продолжила работу в Европе одна.

«Это было похоже на фильм «Пункт назначения», когда представляешь худшие сценарии для своего ребенка», — призналась актриса.

После выздоровления родители пообещали сыну поездку «куда он захочет» — выбор пал на Багамы. «Он сказал: хочу на пляж, где мой замок не смоет волной», — поделилась звезда.

Кроме того, Данст уточнила, что ее имя правильно произносится как «Киирстен», но добавила с улыбкой: «Кто об этом помнит? Я уже смирилась».

