Синоптики объявили на воскресенье желтый уровень опасности
- 24.08.2025, 9:33
Ожидаются грозы.
В Беларуси на воскресенье, 24 августа, синоптики объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщается на сайте Белгидрометцентра.
«В дневные часы 24 августа (воскресенье) в отдельных районах республики ожидаются грозы», — прогнозируют синоптики.
В МЧС отмечают, что при грозах могут произойти повреждение линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, падение деревьев.
«Прогноз погоды облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, — рассказали в МЧС о прогнозируемой погоде 24 августа. — Днем в отдельных районах грозы. В утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха максимальная днем +13 +19°С».